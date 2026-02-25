The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا تحث إيران على المشاركة البناءة في محادثات جنيف بشأن ملفها النووي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين 25 فبراير شباط (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، قبل جولة جديدة من محادثات الملف النووي في جنيف، إن ألمانيا تحث إيران على التوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، والتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف”نتوقع من إيران أن تغتنم الفرصة للمشاركة بشكل بناء في محادثات (جنيف)”.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين إن المحادثات من المقرر أن تعقد غدا الخميس في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوفد الإيراني لإجراء المفاوضات.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

