ألمانيا تحث إيران على المشاركة البناءة في محادثات جنيف بشأن ملفها النووي

برلين 25 فبراير شباط (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، قبل جولة جديدة من محادثات الملف النووي في جنيف، إن ألمانيا تحث إيران على التوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، والتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف”نتوقع من إيران أن تغتنم الفرصة للمشاركة بشكل بناء في محادثات (جنيف)”.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين إن المحادثات من المقرر أن تعقد غدا الخميس في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوفد الإيراني لإجراء المفاوضات.

