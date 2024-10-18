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ألمانيا تحث على وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل السنوار

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برلين (رويترز) – قال متحدثان باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح كل من تبقى من الرهائن.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي دوري أن الوزيرة أنالينا بيربوك خلصت في اجتماع مع نظيرها الأمريكي في وقت سابق من يوم الجمعة إلى أن “هذا (موت السنوار) يمكن أن يكون نقطة تحول للتوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لغزة”.

وقال متحدث باسم الحكومة إنه لا يستطيع التعليق على من قد يخلف السنوار زعيما لحماس، لكن “حقا يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وحل لهذه القضايا”.

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