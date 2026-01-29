The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا تحجز أصولا بـ42 مليون دولار في تحقيق يطال حاكم مصرف لبنان السابق

أعلنت النيابة العامة الألمانية الخميس حجز أصول تُقدّر بنحو 35 مليون يورو (نحو 42 مليون دولار)، في إطار تحقيق بغسل أموال يستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأربعة أشخاص آخرين.

وتولى سلامة حاكمية المصرف المركزي اللبناني بين عامي 1993 و2023، وواجه اتهامات عدة بينها الاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي في تحقيقات منفصلة داخل لبنان وخارجه، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.

وقال مدعون في ميونيخ في بيان إن الأصول تشمل “عقارات تجارية مرتفعة القيمة في ميونيخ وهامبورغ، إضافة إلى حصص في شركة عقارية في دوسلدورف”.

ومن المقرر أن تبتّ محكمة في ميونيخ في ما إذا كان يمكن مصادرة هذه الأصول بشكل دائم.

ويتهم الادعاء سلامة، بالتعاون مع شقيقه رجا، بـ”اختلاس أكثر من 330 مليون دولار من أموال مصرف لبنان المركزي بما يضر بالمصرف وبالدولة اللبنانية” بين عامي 2004 و2015، بهدف “الإثراء غير المشروع”.

ويوضح المدعون أن هذه الأموال نتجت من معاملات مالية بين المصرف المركزي ومصارف تجارية في لبنان.

ويقول الادعاء إن الأموال غُسلت عبر شركة وهمية في جزر العذراء البريطانية، واستُخدمها رجا سلامة وثلاثة متهمين آخرين في استثمارات في ألمانيا ومناطق أخرى في أوروبا.

وكانت النيابة العامة الألمانية قد فتحت تحقيقها في 2021، وتتعاون مع محققين من فرنسا ولوكسمبورغ.

ويُتهم سلامة بأنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي وصفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في التاريخ الحديث، لكنه دافع عن إرثه واعتبر نفسه “كبش فداء”.

وأوقف سلامة في لبنان في 2024، ووجّهت إليه في نيسان/أبريل 2025 تهمة اختلاس 44 مليون دولار من المصرف المركزي، قبل الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر الماضي بكفالة مالية تجاوزت 14 مليون دولار، مع منعه من السفر لمدة عام.

