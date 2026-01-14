ألمانيا تحذر شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر موقع فلايت رادار 24 اليوم الأربعاء أن ألمانيا أصدرت إشعارا يحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد وقت قصير من إعادة شركة لوفتهانزا جدولة رحلاتها الجوية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وقالت لوفتهانزا اليوم الأربعاء إنها ستتجنب التحليق في المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر بينما ستسير رحلات يومية فقط إلى تل أبيب وعمان من الأربعاء حتى الاثنين من الأسبوع المقبل. وأضافت في بيان أن بعض الرحلات قد تُلغى نتيجة لهذه الإجراءات.

بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على مستوى البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية في نهاية ديسمبر كانون الأول وتصاعدت لاحقا وسط أنباء عن مقتل محتجين، وتحركت السلطات لحجب الإنترنت للحد من الاضطرابات المتزايدة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران. وتأتي الاحتجاجات في أعقاب اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط زادت حدة التوتر في المنطقة.

وقالت شركة الطيران الألمانية في بيانها إن رحلات الركاب المتضررين سيتم حجزها تلقائيا وإنه سيجري الاتصال بهم مسبقا. وأضافت أن أطقم الطائرات المتجهة إلى إسرائيل وعمان ستعود مباشرة دون المبيت في الموقع.

على نحو منفصل، قالت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيروايز، التي تعد مجموعة لوفتهانزا أحد المساهمين الرئيسيين فيها، إنها ستعلق رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وألغت شركات الطيران مثل فلاي دبي والخطوط الجوية التركية عددا من الرحلات الجوية إلى إيران في الأسبوع الماضي.

