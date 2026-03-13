ألمانيا تحذر من تخفيف بعض العقوبات النفطية على روسيا

حذرت ألمانيا الجمعة من أن تخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات النفطية المفروضة على روسيا لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب الشرق الأوسط سيكون خطأ، وقد يسهم في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وقال المستشار فريدريش ميرتس خلال زيارة للنروج إن “تخفيف العقوبات الآن، لأي سبب كان، أمر خاطئ. نعتقد أن هذا مسار خاطئ”.

وأضاف “نريد في نهاية المطاف ضمان عدم استغلال روسيا للحرب في إيران لإضعاف أوكرانيا”.

وصرحت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايخ في وقت سابق في برلين بأنها “قلقة من أننا نزيد من تمويل بوتين”.

وقال ميرتس إن قادة مجموعة السبع تحدثوا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب “حول مسألة إمدادات النفط والغاز من روسيا”. وعقد قادة مجموعة السبع قمة عبر الفيديو الأربعاء.

وأوضح أن “رأي ستة من أعضاء مجموعة السبع كان واضحا جدا لجهة أن هذا لن يرسل الإشارة الصحيحة. ثم علمنا هذا الصباح أن الحكومة الأميركية قررت خلاف ذلك على ما يبدو. ومرة أخرى، نعتقد أن هذا خطأ”.

وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور متحدثا إلى جانب ميرتس إن أوسلو “متشككة جدا” بشأن تخفيف العقوبات النفطية.

