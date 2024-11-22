ألمانيا تدرس مذكرتي الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت

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برلين (رويترز) – قال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللذين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت “أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس”، مشيرا إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال.

ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال ولا يزال خاضعا لتقييم كل حالة على حدة.

وأصدرت المحكمة يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والقائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو إن بلادها تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتلتزم بالقانون على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية.

وقالت في مقابلة مع قناة إن.تي.في التلفزيونية الألمانية “السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط”.

كانت آخر مرة زار فيها نتنياهو ألمانيا في مارس آذار 2023، ولا زيارات مقررة حاليا بين الجانبين.

وقالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إن أمن إسرائيل يشكل جزءا أساسيا من الوجود السياسي الحديث لألمانيا بتحمل المسؤولية عن دور ألمانيا النازية في قتل ستة ملايين يهودي في المحرقة النازية (الهولوكوست).

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، يستشهد المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا بمسؤولية بلاده التاريخية كمبرر لما تعتبره دعما خاصا لإسرائيل.

وقال هيبشترايت “شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين لها، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني”.

وأضاف “في الوقت نفسه، وبناء على التاريخ الألماني نتقاسم علاقات متميزة مع إسرائيل ونشعر بمسؤولية كبيرة نحوها”.