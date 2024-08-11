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ألمانيا تدعو إسرائيل إلى إتمام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الأحد إن المستشار الألماني أولاف شولتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية بأنه يتعين عليه إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الألمانية، قال شولتس لنتنياهو إن العديد من الأهداف العسكرية في القتال ضد حماس تم تحقيقها بينما الخسائر المدنية والمعاناة الإنسانية في غزة هائلة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية “إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد بالمنطقة”.

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