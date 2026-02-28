ألمانيا تراقب عن كثب الوضع في إيران وإسرائيل والمنطقة

برلين 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت إن ألمانيا تراقب عن كثب تطورات الوضع في إيران وإسرائيل والمنطقة عموما بعدما شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، مضيفة أن فريق إدارة الأزمات سيجتمع في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وقالت الوزارة إنها على اتصال وثيق ومستمر مع السفارات في المنطقة، وحثت رعاياها على الالتزام بتعليمات السلطات المحلية فيما يتعلق بإجراءات الحماية.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)