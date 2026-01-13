The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية قمع المتظاهرين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها استدعت السفير الإيراني في برلين اليوم الثلاثاء بسبب حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية على المتظاهرين في اضطرابات مستمرة منذ أسبوعين.

وأضافت الوزارة على منصة إكس “الأعمال الوحشية التي يمارسها النظام الإيراني بحق شعبه صادمة. نحث إيران على إنهاء العنف ضد مواطنيها واحترام حقوقهم. واستدعينا السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية اليوم”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

