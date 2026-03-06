ألمانيا تسحب مزيدا من قواتها من الشرق الأوسط

برلين 6 مارس آذار (رويترز) – قال متحدث عسكري لرويترز اليوم الجمعة إن ألمانيا سحبت قوات إضافية من الجيش من الشرق الأوسط وذلك في سابع أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي هزت المنطقة.

وذكر المتحدث أن الجنود المنتشرين مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يجري سحبهم بسبب الوضع الأمني، وذلك بعد أن خفض الجيش الألماني بنحو حاد وجوده في أربيل بشمال العراق.

وقالت شبكة الصحف (آر.إن.دي) التي كانت أول من أورد الخبر إن القوات الألمانية المتمركزة في البحرين عادت بالفعل إلى الوطن، وإن الاستعدادات للانسحاب من الكويت جارية. ورفض المتحدث التعليق على هذا الأمر.

وذكر تقرير (آر.إن.دي) أن الجنود والموظفين من السفارة الألمانية في بغداد يجري نقلهم إلى الأردن. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب من رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

وينتشر حوالي 500 جندي ألماني في أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما في العراق والأردن. ونقل المسؤولون في الآونة الأخيرة الأفراد من المعسكرات وخفضوا أعداد بعض الوحدات في ظل تزايد المخاطر الأمنية.

