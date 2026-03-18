ألمانيا تشكك في أن التدخل العسكري سيؤدي إلى تغيير إيجابي في إيران
برلين 18 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في برلين اليوم الأربعاء إن البلاد ترغب في رؤية تغيير داخل إيران، لكن ذلك لن يتحقق بوسائل عسكرية من الخارج.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي “نظرا لوحشية هذا النظام وقسوته، من المستحسن أن يحدث تغيير في النظام”.
وتابع “أعتقد فقط أن هذا يجب أن يحدث من داخل البلاد، ولحسن الحظ هناك محاولات إيجابية في هذا الاتجاه”، مشيرا إلى أن ألمانيا تجري محادثات مع المعارضة.
