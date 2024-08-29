ألمانيا تطرد رئيس مركز إسلامي حظرته في الآونة الأخيرة

reuters_tickers

2دقائق

فرانكفورت (رويترز) – قالت السلطات في هامبورج يوم الخميس إن ألمانيا أبلغت محمد هادي مفتح الرئيس الإيراني للمركز الإسلامي في هامبورج الذي جرى حظره في الآونة الأخيرة بطرده من البلاد مع منحه مهلة أسبوعين للمغادرة.

وذكرت وزارة الداخلية في هامبورج في بيان أنها أبلغت مفتح بأن أمامه حتى 11 سبتمبر أيلول لمغادرة البلاد وإلا سيتم ترحيله.

وأوضح البيان أن مفتح يتولى رئاسة المركز الإسلامي في هامبورج منذ صيف 2018.

وخلصت وكالة الاستخبارات المحلية في هامبورج إلى أن مفتح كان ممثلا رسميا للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في ألمانيا بصفته رئيس المركز الإسلامي في هامبورج حتى وقت قريب.

وكانت صحيفة بيلد وإذاعة (إن.دي.آر) أول من أوردا أمر الطرد.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا أنه تم إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز الإسلامي في هامبورج بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني بعد حظر البلاد للمركز والمنظمات التابعة له في يوليو تموز بسبب “السعي لتحقيق أهداف إسلامية متطرفة”.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز الإسلامي في هامبورج، الذي يضم أحد أقدم المساجد في ألمانيا والمعروف بواجهته الفيروزية، كان بمثابة ممثل مباشر لخامنئي وسعى إلى إحداث ثورة إسلامية في ألمانيا.

واستدعت إيران السفير الألماني في طهران عقب إغلاق المركز الإسلامي.