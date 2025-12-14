ألمانيا تعلن إحباط مخطط “بدوافع إسلامية” لمهاجمة سوق ميلادية

أعلنت السلطات الألمانية مساء السبت اعتقال خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم ذي “دوافع إسلامية” على إحدى أسواق عيد الميلاد المنتشرة بكثرة في البلاد والخاضعة لإجراءات أمنية مشددة عقب هجمات عدة وقعت في السنوات الأخيرة.

بعد عام على الصدمة التي أثارها الهجوم الدامي على سوق ماغدبورغ الميلادية، وفي ظل توتر الأوضاع في ألمانيا بسبب قضايا الهجرة، ألقت الشرطة والنيابة العامة القبض الجمعة على رجل مصري وثلاثة مغاربة ورجل سوري، للاشتباه بتورطهم في هذا المخطط المفترض لمهاجمة سوق ميلادية في مقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأشار المحققون إلى أنهم يشتبهون في وجود “دوافع إسلامية” وراء هذه الخطة.

الرجل المصري البالغ 56 عاما هو إمام في مسجد بالقرب من بلدة دينغولفينغ-لانداو قرب ميونيخ، وفق صحيفة “بيلد”.

وذكر البيان أن السلطات تشتبه في أنه حضّ على شن هجوم على السوق “باستخدام سيارة لقتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس”.

كما أفاد المحققون أن المغاربة الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 22 و28 و30 عاما، اتفقوا على تنفيذ الهجوم، فيما نُسب إلى السوري البالغ 37 عاما دور في تشجيعهم على العملية.

وقد مثل جميع المشتبه بهم أمام قاض السبت، وأُودِعوا الحبس الاحتياطي.

ونقلت صحيفة “بيلد” عن وزير داخلية مقاطعة بافاريا يواخيم هيرمان تأكيده على “التعاون الممتاز بين الأجهزة الأمنية” الذي حال دون وقوع “هجوم محتمل ذي دوافع إسلامية”.

ولم تُحدد السلطات مكان اعتقال المشتبه بهم، ولا مكان وزمان التخطيط للهجوم.

– حراسة أمنية مشددة –

تحاط أسواق عيد الميلاد الألمانية التقليدية التي تجذب حشودا غفيرة في نهاية العام، بحواجز متزايدة منذ هجوم استهدف إحدى هذه الأسواق في برلين عام 2016 وأسفر عن مقتل 13 شخصا.

وفي العام الماضي، أسفر هجوم دهس بسيارة عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الكبيرة في شرق ألمانيا.

ويُحاكَم السعودي طالب جواد العبد المحسن أمام القضاء الألماني بتهمة تنفيذ الهجوم. وقد اعترف بقيادة السيارة التي دهست الحشد.

في بداية محاكمته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، قدّم هذا الطبيب النفسي الذي عبّر عن عدائه للإسلام والحكومة الألمانية عبر الإنترنت، تبريرات سياسية ودينية متضاربة.

أعادت أفعاله المخاوف الأمنية إلى الواجهة، وأشعلت من جديد النقاش حول الهجرة والأمن في خضمّ حملة انتخابية برلمانية في ألمانيا، وذلك عقب عدة هجمات بالسكاكين نفذ بعضها أجانب.

في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شباط/فبراير، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف إنجازا تاريخيا بحصوله على المركز الثاني.

بعد فترة من الترقب، أُعيد افتتاح سوق ماغدبورغ لعيد الميلاد أخيرا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تحت حراسة أمنية مشددة، وسط كتل خرسانية مطلية باللونين الأخضر والأحمر لإضفاء طابع احتفالي على الموقع.

مع ذلك، قررت بعض المدن، بينها أوفراث قرب كولونيا، إلغاء هذه السوق التقليدية هذا العام بسبب تكلفة الإجراءات الأمنية.

في العام الماضي، استقطبت أكثر من 7 آلاف سوق ميلادية في جميع أنحاء ألمانيا 170 مليون زائر، محققة إيرادات بلغت 4,2 مليار يورو، أي ما يعادل 25 يورو تقريبا لكل زائر.

