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ألمانيا تعلن عن توقيف شخص يشتبه بأنه تجسس لصالح إيران 

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أعلنت النيابة العامة في ألمانيا الثلاثاء اعتقال شخص في الدنمارك بشبهة التجسس على منظمات يهودية وأشخاص في برلين لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.

وأفاد مكتب النائب العام الفدرالي في ألمانيا بأن المشتبه به الدنماركي والذي تم التعريف عنه باسم علي س. فحسب أوقف في مدينة آرهوس الخميس.

وأضاف بأنه “يشتبه بقوة بأنه عمل لصالح جهاز استخبارات”.

وأوضح بأن علي س. “تلقى أمرا من جهاز مخابرات إيراني بجمع المعلومات عن مواقع يهودية وأفراد محددين من اليهود” في العاصمة الألمانية.

ويشتبه بأنه قام بمسح لثلاثة ممتلكات في حزيران/يونيو.

وذكر البيان أن من المحتمل أن نشاطات المشتبه به الاستطلاعية كانت “تحضيرا لمزيد من الأنشطة الاستخباراتية في ألمانيا، بما يشمل على الأرجح هجمات إرهابية على أهداف يهودية”.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن المشتبه به التقط صورا للأبنية بينها مقر “الجمعية الألمانية-الإسرائيلية” في برلين.

ويعتقد المحققون بأن علي س. عمل لحساب فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، بحسب “دير شبيغل”.

تتأهب ألمانيا لأي هجمات محتملة ضد اليهود منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.

وفي أيلول/سبتمبر أردت الشرطة الألمانية شابا نمساويا يعرف بأنه كان على ارتباط بمجموعات متطرفة إسلامية ويحضر لهجوم على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ.

كما تتأهب السلطات الألمانية تحسبا لأي نشاط تجسس إيراني على أراضيها.

وسُجن مواطن إيراني-ألماني أواخر العام 2023 على خلفية مخطط لمهاجمة كنيس يهودي في مدينة بوخوم في غرب ألمانيا عام 2022. 

وذكرت السلطات بأنه تم التخطيط للعملية حينذاك بمساعدة “أجهزة تابعة للدولة الإيرانية”.

بور-سيا/لين/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية