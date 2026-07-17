ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان

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برلين 17 يوليو تموز (رويترز) – اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني.

وقال في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة شبكة (ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند) “ينبغي علينا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب مهمة اليونيفيل” في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتنتهي مهمة اليونيفيل في 31 ديسمبر كانون الأول 2026. ومدد البرلمان الألماني مشاركة البلاد في المهمة لآخر مرة قبل أسابيع قليلة.

وقال فاديفول إن لبنان، بوجود حكومة مستقرة، يمثل “أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في الوقت الحالي”.

وعقد لبنان وإسرائيل محادثات على مستوى السفراء في السفارة الأمريكية في روما يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة منذ اندلاع حرب جديدة في الثاني من مارس آذار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بسبب حرب إيران.

وقال الوزير الألماني إن قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي يمكن أن “تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي دون عودة حزب الله بإرهابه”.

يأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة مع تحقيق التوازن في العلاقات مع إسرائيل ولبنان.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)