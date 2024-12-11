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ألمانيا تقدم 8 ملايين يورو في صورة مساعدات إنسانية لسوريا

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برلين (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء إن بلادها ستقدم ثمانية ملايين يورو إضافية (8.4 مليون دولار) في صورة مساعدات إنسانية لسوريا، وستزيد من وجودها هناك وتجعل وزير الدولة توبياس ليندنر ممثلا لألمانيا هناك.

وأردفت تقول وهي تقدم خطة عمل من ثماني نقاط “نرى لحظة أمل”، لكنها ذكرت أن الوضع “ليس مستقرا على الإطلاق”.

وأضافت أنه يجب تنسيق عودة اللاجئين السوريين مع الشركاء في أوروبا والأمم المتحدة.

(الدولار = 0.9521 يورو)

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