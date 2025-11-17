The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ألمانيا تقرر رفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل (الحكومة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب/أغسطس على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحافيين “سيتم رفع.. القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، مضيفا أن القرار “سيدخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025”.

وأفاد بأنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على أنها “قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية”، كما هو الخال مع الصادرات إلى بلدان أخرى. 

وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب/اغسطس على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.

وقال هيل الاثنين “لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية”.

وتابع “منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضا”، مشيرا إلى أن ذلك “يشكّل الأساس لهذا القرار” برفع القيود.

وأفاد “نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها” بما في ذلك “المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على “إكس” “أرحّب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بـ+الحظر+ الجزئي”. ودعا “حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة”.

لطالما اعتُبرت ألمانيا من بين أشد الداعمين لإسرائيل على خلفية سعيها للتكفير عن المحرقة النازية.

لكن خلال الأشهر الأخيرة، انتقد ميرتس بشدة السياسة الإسرائيلية مع رفض الرأي العام الألماني التحرّكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأظهر استطلاع نشر في أيلول/سبتمبر بأن 62 في المئة من الألمان عبّروا عن اعتقادهم بأن تحرّكات إسرائيل في غزة تشكّل إبادة جماعية.

جسك/لين/ع ش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية