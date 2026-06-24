ألمانيا تلغي طلبية لشراء فرقاطات اف126 وتطلب سفنا أصغر حجما

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ألغت ألمانيا الأربعاء طلبية بمليارات اليورو لشراء ست سفن حربية بسبب تأخيرات لدى حوض بناء السفن الهولندي المُكلف تنفيذ المشروع، وأعلنت عزمها شراء ثماني سفن أصغر حجما بدلا منها.

وتُمثل هذه الخطوة انتكاسة لأكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت تواصل ألمانيا تعزيز قواتها المسلحة بوتيرة سريعة بهدف توسيع دورها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وردع روسيا التي ينظر إليها على أنها خصم معاد.

وكانت ألمانيا قد طلبت الفرقاطات طراز إف126 المضادة للغواصات من مجموعة دافن نافل الهولندية.

لكن وزارة الدفاع أعلنت الأربعاء أنها “قررت عدم المضي قدما في بناء ست فرقاطات من فئة إف126. ويأتي هذا القرار ردا على التأخيرات الكبيرة التي تُؤثر على المشروع”.

وأوضحت الوزارة أنها ستطلب الآن ثماني سفن أصغر حجما من شركة المقاولات الألمانية تي كي إم إس.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يُمنح عقد إف126 لشركة راينميتال العملاقة في مجال الصناعات الدفاعية، بعد أن صرّح رئيسها التنفيذي أرمين بابرغر للصحافيين العام الماضي بأن الشركة تُجري محادثات لتولي المشروع.

وأدت التقارير الإعلامية التي تفيد بإلغاء طلبية إف126 إلى تراجع أسهم شركة راينميتال بنحو 17% الأربعاء، مسجلة بذلك أكبر انخفاض لها خلال يوم واحد منذ أكثر من عام.

فبو/غد/جك