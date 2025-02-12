ألمانيا تمهد الطريق لإرسال قوات شرطة لبعثة الاتحاد الأوروبي على حدود غزة ومصر

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برلين (رويترز) – وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء على إرسال قوات شرطة لبعثتين مدنيتين للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك عملية لمراقبة الوضع عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

ووافق وزراء الحكومة من حيث المبدأ على مشاركة ألمانيا في البعثتين اللتين تضمان بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين نقطة الدخول والخروج من رفح والبعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية.

ولم يتحدد بعد التوقيت أو حجم المشاركة الألمانية. وقال مسؤولون حكوميون إن مشاركة ألمانيا لا تتطلب موافقة البرلمان لأنهما بعثتان مدنيتان.

وقال المتحدث باسم الحكومة “يجب إنشاء بنية أمنية تمنع حماس من استعادة السيطرة على قطاع غزة”، مضيفا أن البعثتين تسهمان في هذا الهدف.

واستأنف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي المهمة المدنية بمشاركة أفراد من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لمراقبة المعبر.

وقالت ألمانيا، التي ستجري انتخابات اتحادية في 23 فبراير شباط، في وقت سابق إن بعض وزاراتها تشاورت بشأن دورها في المهمة.

وصار استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في غزة موضع شك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن الجيش سيستأنف قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إذا لم تطلق الحركة سراح رهائن وفقا للاتفاق بحلول منتصف نهار يوم السبت المقبل.