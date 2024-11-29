ألمانيا توجه اتهامات لتركي بالتجسس لصالح السلطات في أنقرة

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برلين (رويترز) – قال ممثلو الادعاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة إنهم وجهوا اتهامات لمواطن تركي بالتجسس على أفراد ارتبطوا برجل الدين فتح الله كولن.

وأضاف ممثلو الادعاء أن المشتبه به، والذي لم يتم القبض عليه وأُشير إليه باسم (محمد.ك) بما يتوافق مع قوانين الخصوصية في ألمانيا، تواصل مع الشرطة وأجهزة المخابرات التركية عبر رسائل بدون توقيع.

وأسس كولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى سنواته القليلة الماضية في الولايات المتحدة ويواجه عدة اتهامات بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.