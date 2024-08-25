ألمانيا توقف المشتبه في تنفيذه هجوم زولينغن وتحقق في صلته ب”جماعة إرهابية”

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أودع سوري يشتبه في انتمائه إلى “جماعة إرهابية” السجن الأحد بعد اعترافه بارتكاب الهجوم الدامي بسكين في مدينة زولينغن والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، فيما خلف الاعتداء صدمة في ألمانيا وأشعل جدلا سياسيا.

وصدرت مذكرة توقيف بحق “المواطن السوري عيسى الح” بتهمتي “القتل” و”محاولة القتل” إضافة إلى “شبهة قوية بالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج”، حسبما أعلنت النيابة العامة الفدرالية لمكافحة الإرهاب في كارلسروه (جنوب غرب).

وبعد يوم من الهروب، سلم الرجل البالغ 26 عاما نفسه للسلطات مساء السبت وأعلن بحسب الشرطة “مسؤوليته عن الهجوم” الذي خلف ثلاثة قتلى وثمانية جرحى مساء الجمعة خلال مهرجان في المدينة الواقعة غرب البلاد.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم، قائلا في بيان نشرته وكالة “أعماق” التابعة له السبت إنه جاء “انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان”.

ومن المقرر أن يتنقل المستشار أولاف شولتس صباح الاثنين إلى زولينغن حيث وضعت باقات زهور واضيئت شموع ووجهت رسائل تأبين للضحايا في الشوارع القريبة من مكان الهجوم.

وأوردت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن المشتبه به السوري الذي وصل إلى البلاد نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، صدر بحقه أمر بالإبعاد من بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.

ووفق نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فإن المشتبه به لم يكن مدرجا على قوائم الأجهزة الأمنية للمتطرفين الإسلاميين الذين يعتبرون خطرين.

– “تأجيج الكراهية” –

وقتل في الهجوم خلال المهرجان الذي حضره الآلاف، رجلان يبلغان 56 و67 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما، وأصيب ثمانية جروح أربعة منهم بالغة.

وقالت الشرطة إن الجاني هاجم ضحاياه “على مستوى الرقبة”.

خلال تفقدها موقع الهجوم السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى “الحفاظ على وحدة البلاد” مندّدة بـ”من يريدون تأجيج الكراهية”، ومشدّدة على وجوب تجنّب أي انقسام.

لكن لم يستغرق اشتعال الجدل السياسي وقتا طويلا، وخصوصا أن الهجوم نفذ قبل أسبوع من انتخابات إقليمية رئيسية في شرق البلاد حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بفارق كبير على الأحزاب الحكومية في استطلاعات الرأي.

واقترح روبرت هابيك الأحد تشديد القوانين المتعلقة بحمل الأسلحة، قائلا في مؤتمر صحافي “لا أحد في ألمانيا يحتاج إلى أسلحة بيضاء في الأماكن العامة. نحن لسنا في العصور الوسطى”.

لكن زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرز اعتبر أن هذا الاقتراح خجول للغاية، مؤكدا أن “المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها”، داعيا الحكومة إلى “الكف عن استقبال اللاجئين” من “سوريا وأفغانستان”.

أما حزب البديل من أجل ألمانيا فاعتبر أن المشكلة تكمن في سياسة الهجرة وفي الثغرات الأمنية على المستويين المحلي والوطني.

ومن المقرر أن ينظم الجناح الشبابي للحزب تظاهرة مساء قرب مكان الهجوم تحت شعار “الهجرة المعاكسة تنقذ الأرواح”، في إشارة إلى ما يدعو اليه التنظيم من طرد جماعي للأجانب.

كما من المقرر تنظيم مسيرات ضد اليمين المتطرف في المدينة.

– “عدم الإبلاغ” –

أشارت الشرطة الأحد إلى أن شخصا آخر اعتقل مساء السبت في مركز إيواء للاجئين في زولينغن يعتبر “شاهدا”. كما أوقف فتى يبلغ 15 عاما بشبهة “عدم الإبلاغ” عن عمل إجرامي مخطط له.

خلال المهرجان، تجمع آلاف المتفرجين أمام منصة نصبت في وسط زولينغن التي يناهز عدد سكانها 160 ألف نسمة، لحضور الاحتفالات التي كان مقررا ان تستمر أياما عدة لإحياء الذكرى الـ650 لتأسيس المدينة في مقاطعة شمال الراين فستفاليا.

وتحدثت المغنية سوزان كوشر، التي كانت على المسرح وقت الهجوم، عن المشاهد التي رأتها في تلك الأمسية في منشور على إنستغرام. وقالت “لم نكن نعرف من كان المهاجم يستهدف أو ما إذا كان يحمل سكينا أم مسدسا، لذلك تمددت على مستوى منخفض قدر الإمكان”.

ويعود الهجوم الجهادي الأعنف على الأراضي الألمانية إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 حين قتل 12 شخصا صدما بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في وسط برلين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الاعتداء.

بور-سمك/شي-ح س/ب ق