ألمانيا حذرة بعد عرض صيني لشراء عملاق الإلكترونيات “سيكونومي”

تدرس الحكومة الألمانية عرض شركة JD.com الصينية للاستحواذ على مجموعة “سيكونومي”، المالكة لسلسلتي الإلكترونيات الاستهلاكية الشهيرة MediaMarkt وSaturn، معتبرة أن هذه الصفقة قد تشكل تهديدا أمنيا لها، وفق ما علمت فرانس برس الثلاثاء.

ويندرج عرض الشراء العام الذي قدمته JD.com في نهاية تموز/يوليو ضمن نطاق “القانون الألماني للاقتصاد الخارجي، وربما أيضا لرقابة الاتحاد الأوروبي على التركّز الاقتصادي، وكذلك للائحة الخاصة بالتمويلات الأجنبية التي تشوّه السوق الداخلي.”، وفق ما جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على سؤال وجهته النائبة عن حزب داي لنكه اليساري آن-ميكه بريمر.

ويهدف التدقيق في العرض إلى تحديد ما إذا كانت الصفقة المقترحة قد تشكل تهديدا “للنظام العام أو لأمن ألمانيا أو للاتحاد الأوروبي”، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها فرانس برس ونشرها موقع بوليتيكو. وتوضح الوزارة أن “الإجراء ما زال في مراحله الأولى”.

وتٌعتبر مجموعة “سيكونومي” ثاني أكبر مساهم في Fnac Darty، وتوظف نحو 50 ألف شخص وحققت العام الماضي إيرادات بلغت 22,4 مليار يورو.

وترى النائبة بريمر أن عرض الشركة الصينية يطرح أسئلة بشأن “مسائل السيادة الرقمية وأمن الإمدادات والرقابة الديموقراطية”.

ودعت إلى وضع “استراتيجية واضحة لحماية القطاعات الحيوية في الاقتصاد الألماني”.

وفي إطار قانون يهدف إلى حماية مصالحها الاستراتيجية من التدخلات الأجنبية، منعت ألمانيا في 2022 بيع شركتين لصناعة الرقائق الإلكترونية لمستثمرين صينيين، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بهذا القطاع الحيوي.

