ألمانيا ستدفع رواتب الموظفين العسكريين الأميركيين لديها في ظل الإغلاق الحكومي

تخطط ألمانيا لدفع أجور نحو 11 ألف موظف في القواعد العسكرية الأميركية في البلاد الذين تأثّرت رواتبهم بالإغلاق الحكومي في واشنطن، بحسب ما أعلنت وزارة المال الأربعاء.

وأفادت متحدثة باسم الوزارة بأن “المحكمة الفدرالية ستقر نفقات غير متوقعة لضمان دفع رواتب تشرين الأول/أكتوبر في موعدها”.

وأعلنت نقابة “فردي” العمالية الثلاثاء أن الموظفين كانوا يحصلون على رواتبهم أثناء إغلاقات حكومية سابقة في الولايات المتحدة، لكنها عبرت عن مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدو مستعدة للتوقف عن دفع الرواتب.

وأشارت النقابة إلى أن القيام بذلك سيشكّل انتهاكا واضحا للقانون الألماني وحضّت على التوصل إلى حل يمنع حرمان الموظفين من رواتبهم.

وقالت الناطقة باسم وزارة المال لفرانس برس الأربعاء إنه لم يتضح بعد إن كانت الدفعات الأميركية ستصل رغم الإغلاق.

لكن الحكومة الفدرالية في برلين وولاية راينلند بالاتينات توصلتا إلى اتفاق يضمن دفع الرواتب ومنع أي مشاكل، على حد قولها.

وأضافت أن مساهمة برلين “مؤشر على التضامن مع القوات المسلحة الأميركية المتمركزة في ألمانيا وموظفيها المدنيين”.

