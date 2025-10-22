The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ألمانيا ستدفع رواتب الموظفين العسكريين الأميركيين لديها في ظل الإغلاق الحكومي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تخطط ألمانيا لدفع أجور نحو 11 ألف موظف في القواعد العسكرية الأميركية في البلاد الذين تأثّرت رواتبهم بالإغلاق الحكومي في واشنطن، بحسب ما أعلنت وزارة المال الأربعاء.

وأفادت متحدثة باسم الوزارة بأن “المحكمة الفدرالية ستقر نفقات غير متوقعة لضمان دفع رواتب تشرين الأول/أكتوبر في موعدها”.

وأعلنت نقابة “فردي” العمالية الثلاثاء أن الموظفين كانوا يحصلون على رواتبهم أثناء إغلاقات حكومية سابقة في الولايات المتحدة، لكنها عبرت عن مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدو مستعدة للتوقف عن دفع الرواتب.

وأشارت النقابة إلى أن القيام بذلك سيشكّل انتهاكا واضحا للقانون الألماني وحضّت على التوصل إلى حل يمنع حرمان الموظفين من رواتبهم.

وقالت الناطقة باسم وزارة المال لفرانس برس الأربعاء إنه لم يتضح بعد إن كانت الدفعات الأميركية ستصل رغم الإغلاق.

لكن الحكومة الفدرالية في برلين وولاية راينلند بالاتينات توصلتا إلى اتفاق يضمن دفع الرواتب ومنع أي مشاكل، على حد قولها.

وأضافت أن مساهمة برلين “مؤشر على التضامن مع القوات المسلحة الأميركية المتمركزة في ألمانيا وموظفيها المدنيين”.

بست/لين/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية