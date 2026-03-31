ألمانيا قلقة بشأن قانون إسرائيلي يفرض عقوبة الإعدام وتخشى تطبيقه حصرا على الفلسطينيين

برلين31 مارس آذار (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إن برلين عبرت عن أسفها بشأن قرار الكنيست الإسرائيلي الموافقة على قانون لعقوبة الإعدام خشية أن يطبق حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المتحدث في بيان “من المفهوم أن إسرائيل اتخذت موقفا متشددا تجاه الإرهاب منذ السابع من أكتوبر، لكن الحكومة الألمانية تنظر إلى القانون الذي أقر أمس بقلق بالغ”.

وذكر أن ألمانيا ترفض عقوبة الإعدام رفضا قاطعا، ولا يمكنها تأييد القرار الإسرائيلي.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)