ألمانيا وأستراليا تعززان التعاون في مجال الدفاع

afp_tickers

2دقائق

اتفقت أستراليا وألمانيا الخميس على تعزيز التعاون الدفاعي بينهما، وذلك خلال زيارة لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريويس إلى كانبرا.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن البلدين سيوقعان على اتفاق من شأنه أن “ييسّر عمل القوّات الدفاعية في كلا البلدين”.

وستنضمّ أستراليا إلى المشروع الألماني لبناء “نظام جوّي للإنذار المبكر” اعتبره بيستوريوس ردّا على القدرات المتزايدة للصين وروسيا على تشويش الأقمار الاصطناعية وتدميرها.

وأشار وزير الدفاع الألماني إلى أن ألمانيا تعتزم “إنشاء شبكة عالمية مستقّلة للرصد عبر أجهزة الاستشعار”.

وستضمّ أستراليا صواريخ من شركة “تي دي دبليو” الألمانية إلى ترسانة أسلحتها المتنامية على سبيل التحوّط في ظلّ الأزمات التي تضغط على سلاسل الإمداد، كالنزاع في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط.

وكان بيستوريوس قد شدّد خلال زيارته هذا الأسبوع اليابان وسنغافورة وأستراليا على مصلحة البلدان المتوسّطة الحجم في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في “التمسّك بالقواعد الدولية” وحماية الممرّات التجارية وإمدادات الطاقة والأمن.

وأشار إلى أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران مثال على كيفية تقويض القواعد الدولية، مشدّدا على أن التركيز ينبغي أن ينصبّ على إنهاء النزاع.

وقال “لا نريد أن نعلق في هذه الحرب”.

وأضاف “أكثر ما يثير قلقي في هذه الحرب هو غياب المشاورات ولا استراتيجية وما من أهداف واضحة والأسوأ هو أنه ما من استراتيجية خروج”.

وأعربت ألمانيا عن اهتمامها بالانضمام إلى مهمّة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد إقرار وقف لإطلاق النار، وفق ما ذكّر بيستوريوس.

كن/م ن/جك