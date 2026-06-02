ألمنيوم البحرين تستحوذ على مجموعة معادن فرنسية

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى كبرى شركات صهر الألمنيوم في العالم، الثلاثاء استحواذها على مجموعة المعادن الفرنسية “ألمنيوم دنكيرك” لقاء نحو 2,2 مليار دولار.

وأوضحت الشركتان في بيان مشترك أن صندوق الاستثمار العام الفرنسي (Bpifrance) سيحتفظ بحصة أقلية تبلغ ستة في المئة مع انجاز الصفقة.

ووقّعت الشركة البحرينية الاتفاق مع المالك الحالي للمجموعة الفرنسية، صندوق الاستثمار الأميركي “أميركان إندستريال بارتنرز” (AIP)، على هامش مؤتمر استثماري في فرنسا الاثنين. لكن قيمة الصفقة لم تكن قد كُشفت.

وتُشغّل ألمنيوم دنكيرك التي كانت مملوكة سابقة لمجموعة بيشيني الفرنسية، موقعا كبيرا في شمال البلاد ينتج 300 ألف طن من هذا المعدن سنويا، ويوظّف نحو 750 شخصا.

وانتقلت ملكيتها في العام 2021 إلى الصندوق الأميركي بعدما تخلف مالكها السابق، وهو تكتل يعود لرجل الأعمال الهندي سانجيف غوبتا، عن سداد استحقاقات ديون.

وتنتج “ألبا” التي أُسست عام 1971، 1,6 مليون طن من الألمنيوم سنويا.

