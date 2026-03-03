أمازون: مسيّرات أصابت مراكز بيانات ومنشآت في الإمارات والبحرين

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة “أمازون” العملاقة للتكنولوجيا في وقت متأخر الاثنين، أن اثنين من مراكز بياناتها في الإمارات “تعرضا لإصابة مباشرة” بمسيّرات، ما أدى إلى اضطراب خدمات الحوسبة السحابية في أجزاء من الشرق الأوسط.

وأفادت الشركة في تحديث على لوحة متابعة حالة خدماتها بأن منشأة في البحرين تضررت أيضا جراء “ضربة بمسيّرة في محيطها المباشر”.

وتعرض عدد من مدن الخليج لأضرار جانبية، نتيجة ضربات وسقوط شظايا صواريخ، منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين.

وقالت أمازون في التحديث إنه “بسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط، شهدت المنطقتان أضرارا مادية لحقت بالبنية التحتية نتيجة ضربات بمسيّرات”.

وأضافت أن هذه الضربات “تسببت بأضرار هيكلية، وعطّلت إمدادات الطاقة إلى بنيتنا التحتية، وفي بعض الحالات استدعت عمليات لإخماد الحرائق ما أدى إلى أضرار إضافية ناجمة عن المياه”.

ولم تحدد الشركة ما إذا كان أي من موظفيها قد أُصيب في هذه الضربات، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية، مع “إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا طوال جهود التعافي”.

وتُعد “خدمات أمازون ويب” أكبر مزود لخدمات الحوسبة السحابية في العالم، وتنافس شركات من بينها “مايكروسوفت أزور” و”غوغل كلاود” في توفير البنية التحتية التي تقوم عليها تطبيقات ومواقع إلكترونية واسعة الانتشار، فضلا عن تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونصحت الشركة المستخدمين المتأثرين بنسخ بياناتهم الحيوية احتياطيا والانتقال إلى خوادم أمازون في مناطق أخرى من العالم.

وكانت أمازون قد أعلنت الأحد أن أحد مراكز بياناتها في الإمارات تعرض لإصابة “بأجسام”، من دون مزيد من التوضيح، محذّرة المستخدمين من تحديات غير متوقعة.

سلا/لم/ع ش