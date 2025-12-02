The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمازون تختبر عمليات تسليم “فائقة السرعة” في مدينتين أميركيتين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بدأت شركة أمازون الاثنين اختبار عمليات تسليم “فائقة السرعة” في مدينتين أميركيتين، ما يمنح بعض المتسوقين خيار الحصول على البقالة أو الضروريات المنزلية إلى أبوابهم في غضون 30 دقيقة.

وتتيح ميزة “أمازون ناو” المدمجة في تطبيق عملاق التجارة الإلكترونية للمتسوقين في أجزاء من سياتل في ولاية واشنطن وفيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، اختيار مواد مثل الحليب والبيض والمنتجات الطازجة والأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية للتسليم السريع.

وقالت أمازون في منشور على الإنترنت “يمكن الآن أن تصل آلاف المواد المنزلية الأساسية اليومية والبقالة الطازجة إلى أبواب العملاء في غضون دقائق”.

وتبدأ رسوم التوصيل من 3,99 دولارات للمشتركين في أمازون برايم و13,99 دولارا للمتسوقين غير المشتركين في الخدمة.

غك-ارب/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية