أرباح “يو بي أس” الفصلية تتجاوز التوقعات

تجاوزت UBS توقعات السوق بتحقيق أرباح فصلية بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي Keystone-SDA

حقق مصرف "يو بي أس" السويسري زيادة كبيرة في أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026. ومع ذلك، يتوخى المصرف الحذر في تحديد الجدول الزمني لعمليات إعادة شراء الأسهم المقبلة، في ظل استمرار الغموض المحيط بالنقاش بشأن تشديد متطلبات رأس المال في سويسرا.

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وفقًا لبيان صدر الأربعاء، بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2،8 مليار دولار (2،29 مليار فرنك سويسري)، بزيادة قدرها 17%.

لكن هذه النسبة لا تعكس كامل تحسن أداء المصرف، لأن نتائج العام الماضي استفادت من أثر ضريبي إيجابي لم يتكرر هذا العام. لذلك، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة أكبر، بلغت 64%، لتصل إلى 3،59 مليارات دولار.

وبعد استبعاد تكاليف إعادة الهيكلة، بلغت الأرباح المعدلة قبل الضرائب 3،89 مليارات دولار، بزيادة قدرها 45%. كما ارتفعت إيرادات المصرف بنسبة 13% إلى 13،7 مليار دولار، بينما زادت نفقاته بنسبة محدودة بلغت 2،4%، لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وبذلك، بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل، وهي مؤشر رئيسي لقياس كفاءة المصارف، 72،9%. أما على الأساس المُعدَّل، فتحسنت النسبة قليلًا إلى 70%. وبهذه النتائج، تجاوز أكبر مصرف في سويسرا توقعات السوق مجددًا.

إدارة الثروات العالمية

في نشاطه الأساسي، المتمثل في إدارة الثروات العالمية، نجح “يو بي أس” في جذب مزيد من أموال العملاء. وبلغ صافي التدفقات النقدية الجديدة في هذا القطاع 35،5 مليار دولار. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الأصول التي يديرها في مختلف وحدات المجموعة إلى 7،3 تريليونات دولار بحلول منتصف العام، مقارنة بـ6،8 تريليونات دولار في نهاية مارس.

كما أحرز المصرف تقدمًا إضافيًا في دمج مصرف كريدي سويس، الذي استحوذ عليه قبل ثلاثة أعوام. وقال “يو بي أس” إن خطته لاستكمال هذه العملية بحلول نهاية العام “تسير على المسار الصحيح”. ولم يعد أكثر من 90% من التطبيقات القديمة مستخدمًا، فيما أُخرج نحو 70% منها من الخدمة نهائيًا.

وكعادته، تبنى “يو بي أس” نظرة حذرة إلى الفترة المقبلة. وقال المصرف: “في بداية الربع الثالث، لا تزال ظروف السوق مواتية عمومًا، بدعم من النشاط القوي للعملاء، واتساع نطاق القطاعات والأسهم التي تقود السوق، وتقلبات أسواق الأسهم التي لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية”.

وفي الوقت نفسه، تؤدي التطورات الجيوسياسية الراهنة وتقلب أسعار الطاقة إلى زيادة الغموض بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة مستقبلًا.

إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

يعتزم “يو بي أس” أيضًا إطلاق برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، على أن يُستكمل بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2027 على أبعد تقدير.

وفي إطار هذا البرنامج، يخطط المصرف لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وحتى 17 يوليو 2026، كان “يو بي أس” قد أعاد شراء أسهم تبلغ قيمتها نحو 2،3 مليار دولار.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

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