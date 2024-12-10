أمبري: الجيش الإسرائيلي يستهدف ما لا يقل عن 6 سفن للبحرية السورية في اللاذقية

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(رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف ما لا يقل عن ست سفن تابعة للبحرية السورية في مدينة اللاذقية يوم الاثنين.

وأضافت أمبري أن اللقطات أظهرت سفينة بحرية واحدة وهي تميل بينما غرقت خمس أخريات دون ملاحظة أي ضرر لحق بالبنية التحتية للميناء.

وقالت مصادر أمنية سورية لرويترز يوم الاثنين إن ضربة إسرائيلية استهدفت منشأة للدفاع الجوي بالقرب من ميناء اللاذقية السوري.

تأتي الضربات بعد أن أطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد، وهو ما تتابعه إسرائيل بمزيج من الأمل والقلق.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكنها صعدتها منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي والذي أشعل شرارة حرب غزة.