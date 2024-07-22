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أمبري: الحرس الثوري الإيراني يعترض ناقلة تديرها الإمارات

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دبي (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الاثنين إن الحرس الثوري الإيراني اعترض طريق ناقلة ترفع علم توجو وتديرها الإمارات وعلى متنها 1500 طن من زيت الغاز البحري.

وأضافت أمبري أن الناقلة حُملّت بزيت الغاز البحري قبالة سواحل العراق وكانت متجهة إلى الشارقة في الإمارات عندما جرى اعتراضها يوم الأحد على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء بوشهر الإيراني.

وقالت الشركة إن من غير المرجح أن يكون لهذه الواقعة دوافع سياسية ولم يتم تقييمها على أنها تمثل عملا “من أعمال الحرب”.

وذكرت أمبري أن عملية الاعتراض جاءت على الأرجح ضمن جهود مكافحة التهريب التي ينفذها الحرس الثوري وذلك لأن “السلوك التجاري (للناقلة) كان متسقا مع أهداف سابقة للحرس الثوري الإيراني”.

وأسعار الوقود في إيران من الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وتراجع قيمة العملة المحلية، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج العربية.

ولم تقدم الشركة مزيدا من المعلومات عن مصير الناقلة.

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