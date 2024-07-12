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أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا باليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غربي المخا باليمن.

وأبلغت السفينة شركة أمبري بأن “صاروخا” سقط في الماء فيما انفجر آخر في الهواء، وأضافت أن الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة.

وجاء في مذكرة من أمبري أن “السفينة لم تكن تفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت”.

وتعمل أمبري على فحص مدى ارتباط السفينة بالجهات التي يقول الحوثيون إنهم يستهدفون سفنا على صلة بها.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا منها مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات، أسفرت إجمالا عن إغراق سفينتين والاستيلاء على أخرى إلى جانب مقتل ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

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