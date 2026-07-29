أمبري: طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز بميناء دمياط المصري

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لندن 29 يوليو تموز (رويترز) – قالت شركة أمبري للأمن البحري اليوم الأربعاء استنادا إلى تقييم أولي إن طائرة مسيرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط.

وفي بيان منفصل، ذكرت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ أن نيرانا اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري.

وقالت ثلاثة مصادر تجارية مطلعة على الواقعة إن الطائرة المسيرة أصابت ناقلة التخزين العائمة (إنرجوس وينتر)، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد لاحقا إلى سفينة أخرى هي (جازلوج سالم). وقال مصدران أمنيان منفصلان إن سبب الانفجار كان هجوما بطائرة مسيرة.

وأفادت شركة أمبري بإجلاء أفراد الطاقم والسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

(تغطية صحفية جوناثان سول ومروة رشاد ومحمد عز-إعداد محمد علي فرج وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)