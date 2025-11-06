أمبري: قراصنة يعتلون ناقلة منتجات ترفع علم مالطا قبالة الصومال

نيروبي (رويترز) – قالت شركة أمبري للأمن البحري يوم الخميس إن ناقلة منتجات ترفع علم مالطا اعتلاها قراصنة قبالة سواحل الصومال.

وأضافت في بيان “أفادت التقارير بأن قراصنة اقتربوا على متن زورق وفتحوا النار على الناقلة”.

وتابعت أن القراصنة استخدموا مركبا شراعيا يرفع العلم الإيراني جرى الاستيلاء عليه.

وأفادت أمبري بأن الناقلة كانت في طريقها من سيكا بالهند إلى دربان بجنوب أفريقيا.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان منفصل إن أشخاصا صعدوا على متن سفينة جنوب شرقي إيل بالصومال.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية تشيران إلى الواقعة نفسها، لكن كلا البيانين أشارا إلى مسافات متشابهة من ساحل الصومال.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)