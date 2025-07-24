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أمبري: هجوم بإطلاق نار على سفينة في البحر الأحمر قرب اليمن

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دبي (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الخميس إن مجهولين على متن قارب خشبي أطلقوا النار يوم الخميس على ناقلة ماشية ترفع علم جزر القمر في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

ونصحت الشركة السفن بعدم المرور في اتجاه شرق جزر حنيش على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا اليمنية على ساحل البحر الأحمر، والابتعاد لمسافة آمنة عن نشاط القوارب الصغيرة.

وأضافت الشركة أن السفينة، المتجهة من بوصاصو في الصومال إلى جدة في السعودية أبلغت عن تلقيها تعليمات بالتوجه إلى المخا. ولم توضح الشركة من أصدر هذه التعليمات.

ودأب الحوثيون المتحالفون مع إيران على مهاجمة سفن في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 فيما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

وردت إسرائيل بشن هجمات على الحوثيين، الذين يسيطرون على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، ومن بينها ميناء الحديدة المهم.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم بعد عن هجوم يوم الخميس.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية