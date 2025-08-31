أمبري البريطانية تبلغ عن انفجار قرب ناقلة قبالة ميناء ينبع السعودي

القاهرة (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الأحد إن ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبريا أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها جنوب غربي ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن “سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي”، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

وفي تحديث صدر في وقت لاحق، قالت أمبري إن وفقا لتقييمها “تتماشى” السفينة مع أهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن نظرا لأنها مملوكة لشركة إسرائيلية.

ومنذ عام 2023 يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر التي يعتبرونها على صلة بإسرائيل فيما وصفوه بأنه دعم للفلسطينيين في غزة.

ولم يتضح حتى الآن مسؤولية الحوثيين عن الواقعة، ولم تصدر الجماعة أي تعليق حتى الآن بهذا الشأن.

ولم تحدد هيئة عمليات التجارة البحرية الجهة المسؤولة عن الواقعة، لكنها قالت إن السلطات تحقق في الأمر.

وفي أوائل عام 2015 قادت السعودية تحالفا شن حملة عسكرية في اليمن لدعم حكومتها المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء عام 2014.

وسبق أن أحبط التحالف محاولات هجوم باستخدام قوارب ملغومة يقول إن الحوثيين أطلقوها.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد محمد علي فرج ومروة سلام للنشرة العربية)