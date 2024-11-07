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أمريكا: إسرائيل حسنت إيصال المساعدات لغزة لكن يتعين بذل المزيد

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إن إسرائيل أحرزت تقدما في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن يتعين بذل مزيد من الجهود.

وأبلغت الولايات المتحدة إسرائيل في رسالة الشهر الماضي بأنه يتعين عليها اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني وإلا ستواجه قيودا محتملة على الدعم العسكري الأمريكي.

وقال أوستن “أحرزوا بعض التقدم… لكن يتعين بذل المزيد”، دون أن يعلق على الرسالة بشكل محدد.

وفي الشهر الماضي، كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأوستن رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين يطالبان فيها باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني.

وقالت الرسالة إن عدم القيام بذلك قد يؤثر على السياسة الأمريكية.

وحدد الخطاب خطوات محددة يجب على إسرائيل اتخاذها في غضون 30 يوما، بما في ذلك السماح بدخول 350 شاحنة على الأقل إلى غزة يوميا، وفرض فترات توقف في القتال للسماح بإيصال المساعدات وإلغاء أوامر الإخلاء للمدنيين الفلسطينيين عندما لا تكون هناك ضرورة تتعلق بالعمليات العسكرية.

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