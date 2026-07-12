أمريكا: إصابة 140 هدفا عسكريا إيرانيا أمس السبت

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

12 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس أن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية خلال أسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا أمس السبت.

وأضافت القيادة المركزية أن الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومواقع تابعة للبحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية.

وقال الجيش في بيان إنه خلال الغارات على مدار الليالي الثلاث الماضية، أصابت القوات الأمريكية أكثر من 300 هدف.

وأعلنت القيادة المركزية أن غارات أمس السبت جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وأضافت “تستمر حركة السفن التجارية عبر هذا الممر البحري الدولي الحيوي”.

وجاءت الغارات الأمريكية بعد ساعات من إعلان إيران إغلاق المضيق إثر إطلاق النار بشكل تحذيري على سفينة سلكت مسارا غير مصرح به. وحذرت إيران من أن أي رد فعل على هذه الواقعة سيُقابل “برد حازم”.

وحددت القيادة المركزية الأمريكية هوية السفينة باسم (إم/في في.جي.إف.إس جالاكسي)، وهي سفينة حاويات ترفع علم قبرص، مشيرة إلى أنها تعرضت لأضرار جسيمة في غرفة المحركات وأن أحد أفراد طاقمها المدنيين في عداد المفقودين.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )