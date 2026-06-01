أمريكا: استهدفنا مواقع قيادة إيرانية للمسيرات مطلع الأسبوع

أول يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت الولايات المتحدة أنها نفّذت “ضربات دفاعية” على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، وذلك ردا على ما وصفته بأنه “أعمال عدائية” من جانب طهران.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على إكس، أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وأوضحت القيادة المركزية أن الطائرات المقاتلة الأمريكية ردّت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، ومحطة تحكم أرضية، ومسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه.

وأضافت أنه لم يصب أي من أفراد الجيش الأمريكي بأذى.

وتبادل الجانبان الضربات الأسبوع الماضي أيضا، إذ استهدفت إيران قاعدة جوية أمريكية بعد أن نفذ الجيش الأمريكي، وفقا لمسؤول في واشنطن، ضربات استهدفت عملية لطائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

