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أمريكا: التحقيق الأولي في مقتل أمريكية بالضفة الغربية لا يبرئ إسرائيل

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واشنطن (رويترز) – قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن النتائج الأولية التي توصلت إليها السلطات الإسرائيلية بشأن مقتل الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي بالضفة الغربية لا تبرئ قوات الأمن الإسرائيلية.

وحذر ميلر من أن واشنطن ستدرس اتخاذ تدابير أخرى إذا لم تقتنع بتحقيق إسرائيلي كامل.

وقُتلت إيجي (26 عاما) في السادس من سبتمبر أيلول في أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

واعترفت إسرائيل بأن قواتها أطلقت النار عليها لكنها قالت إن ما حدث كان غير مقصود في أثناء احتجاج شابته أعمال عنف.

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