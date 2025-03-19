أمريكا: الخطة المؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة مطروحة لكن الفرصة “تتضاءل بسرعة”

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن هناك “خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار” في غزة، لكن الفرصة أمام ذلك “تتضاءل بسرعة”.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية “لا يزال لدينا حاليا خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، من بينهم الأمريكي إيدان ألكسندر. كما ستتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية”، وحمل حماس مسؤولية في عدم تحقيق ذلك.

وأضاف “الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها تتضاءل بسرعة.”