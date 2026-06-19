أمريكا: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل

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19 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستُعقد في واشنطن من 23 إلى 25 يونيو حزيران، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزاف عون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان إن روبيو “شدد مجددا على ضرورة نزع سلاح” حزب الله وأكد دعم الولايات المتحدة “لجهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )