أمريكا: ترامب وولي عهد السعودية بحثا “الطموحات الاقتصادية” والتجارة

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(رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان تحدثا عن “الطموحات الاقتصادية الدولية” للمملكة بالإضافة إلى التجارة وفرص أخرى خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين بحثا أيضا جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وذلك في أول اتصال هاتفي لترامب مع زعيم أجنبي منذ توليه الرئاسة يوم الاثنين.

ولم يذكر البيان خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار كانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت إن الأمير محمد بن سلمان تحدث عنها مع ترامب.