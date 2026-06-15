أمريكا: حصار موانئ إيران سيظل ساريا لحين إتمام الاتفاق مع طهران

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لندن 15 يونيو حزيران (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل ساريا لحين إتمام اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران المقرر في 19 يونيو حزيران.

وقال الجيش في مذكرة إرشادية “لا يزال الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ساريا، مما يقيد حركة المرور من هذه الموانئ وإليها”.

وأضاف “لا تحاولوا العبور إلا بعد صدور توجيهات صريحة”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير معاذ عبدالعزيز)