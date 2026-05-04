أمريكا: دمرنا زوارق إيرانية وأسقطنا صواريخ ومسيرات في عملية فتح مضيق هرمز

واشنطن 4 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران وذلك في مواجهة مساعي الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية، التي أطلق عليها اسم (مشروع الحرية)، اليوم الاثنين، في محاولة منه لانتزاع السيطرة على الممر المائي الحيوي من إيران بعدما أغلقته طهران فعليا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير شباط.

وأحجم الجنرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية عن التعليق على ما إذا كان يعتقد أن وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من أبريل نيسان لا يزال ساريا وذلك بعد شن إيران هجمات بالمنطقة، بما في ذلك هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات اليوم الاثنين.

لكنه أقر بسعي الحرس الثوري الإيراني المستمر “لعرقلة” عملية ترامب.

وقال كوبر “أطلق الحرس الثوري الإيراني العديد من صواريخ كروز والطائرات المسيرة وقوارب صغيرة على السفن التي نحميها. وتصدينا لكل واحدة من هذه التهديدات باستخدام الذخائر الدفاعية بدقة عالية”.

وأضاف كوبر أنه “ينصح بشدة” القوات الإيرانية بالابتعاد عن الأصول العسكرية الأمريكية خلال العملية التي قال إنها تشمل 15 ألف جندي أمريكي ومدمرات تابعة للبحرية الأمريكية وأكثر من 100 طائرة تقلع من البر والبحر ووحدات تحت الماء.

وتابع “يملك القادة الأمريكيون الموجودون في الموقع جميع الصلاحيات اللازمة للدفاع عن وحداتهم والدفاع عن السفن التجارية”.

ووقع انفجار بسفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز اليوم الاثنين، لكن ترامب أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السفينة الكورية لم تكن جزءا من العملية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أغرقت سبعة زوارق إيرانية سريعة.

وتضمنت العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات بدأت بإزالة الألغام الإيرانية. وأثبتت الولايات المتحدة سلامة الممر في وقت سابق اليوم الاثنين بإرسال سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق.

ونفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إعلان الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة.

ونفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة لزوارق إيرانية.

وقال كوبر إن العملية الأمريكية تجاوزت مهمة المرافقة التقليدية مشيرا إلى أنها ترتيب دفاعي أوسع نطاقا ومتعدد الطبقات يشمل سفنا وطائرات هليكوبتر وطائرات أخرى ووسائل الحرب الإلكترونية للتصدي للتهديدات الإيرانية.

وقال إن الزوارق الإيرانية السريعة أغرقتها طائرات هليكوبتر أباتشي وسيهوك أمريكية.

وقال “إذا كنت ترافق سفينة، فأنت تخوض مواجهة أشبه بواحد ضد واحد. أعتقد أن لدينا ترتيبا دفاعيا أفضل بكثير في هذه العملية … لدينا حزمة دفاعية أوسع بكثير مما يمكن أن يتوافر إذا كنت تكتفي فقط بمرافقة السفن”.

وتُعد العملية أحدث مساعي ترامب لإجبار إيران على إنهاء تعطل إمدادات الطاقة الدولية الناجم عن الإغلاق الإيراني للمضيق، الذي كان يشهد عبور خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

وقال كوبر إن الجيش الأمريكي يشجع السفن على عبور المضيق رغم التهديدات الإيرانية باستخدام القوة العسكرية، والتي أدت فعليا إلى تقطع السبل بسفن من 87 دولة بالخليج.

وأضاف كوبر “خلال 12 ساعة الماضية، تواصلنا مع عشرات السفن وشركات الشحن لتشجيع حركة الملاحة عبر المضيق”.

وتابع “لاقى هذا الخبر ترحيبا واسعا، وبدأنا نلمس تحركا”.

وأكد أن الحصار الأمريكي الذي يمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )