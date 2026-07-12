أمريكا: شن ضربات على إيران بعدما هاجمت سفينة حاويات ترفع علم قبرص

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واشنطن 11 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “صار أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين، والسفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات”.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )