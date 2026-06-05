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أمريكا: فرضنا عقوبات على شبكة لتهريب غاز البترول المسال الإيراني

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5 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على شبكة مؤلفة من أفراد وكيانات وناقلات تهرّب غاز البترول المسال إيراني المنشأ على أنه من سلطنة عمان وتنقله إلى جنوب وشرق آسيا.

وتضيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفرادا وكيانات لقوائم عقوبات مرتبطة بإيران بشكل متكرر للضغط على طهران حتى في وقت يتواصل فيه الجانبان في مفاوضات لحل الصراع بينهما.

وأشارت الوزارة في تفاصيل نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إلى أن أحدث العقوبات تستهدف 12 كيانا، خمسة منها مقرها جزر مارشال وأربعة في الإمارات وواحد في الصين. وشملت العقوبات ست ناقلات لغاز البترول المسال ترفع أربع منها علم بنما.

وقالت الوزارة في بيان إن تلك الشبكة استغلت شركات واجهة في الإمارات والصين وحسابات بنوك أجنبية لنقل ملايين من براميل غاز البترول المسال الإيراني مع إخفاء تلك الحقيقة للتهرب من العقوبات الأمريكية.

وأوضح سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في البيان أن “وزارة الخزانة ستواصل قطع سبل عمل أسطول الظل الإيراني والشبكات المصرفية المستترة ومنع وصول إيران لأسواق التجارة العالمية”.

وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على شركة صرافة إيرانية هي مهرداد كراميان نيك وشركاه وعلى مسؤوليها وقالت إنهم نقلوا مئات الملايين من الدولارات بعملات أجنبية نيابة عن بنوك إيرانية مدرجة في قوائم العقوبات.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

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