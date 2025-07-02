أمريكا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول

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واشنطن (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن من غير المقبول أن تقرر إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدأ تطبيق قانون أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في إفادة صحفية دورية إن هذا الأمر غير مقبول، وإن على طهران التعاون الكامل مع الوكالة دون أي تأخير.