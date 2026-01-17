The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا: قواتنا قتلت قياديا بالقاعدة على صلة بكمين استهدف رعايانا في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 17 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم السبت أن قوات أمريكية قتلت أمس الجمعة قياديا بتنظيم القاعدة على صلة بكمين نصبه تنظيم الدولة الإسلامية لأمريكيين في سوريا الشهر الماضي.

وقالت القيادة المركزية إن بلال الجاسم كان على “صلة مباشرة” بمسلح من تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل وأصاب أفرادا أمريكيين وسوريين في 13 ديسمبر كانون الأول في تدمر بسوريا.

وقال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان “قتل أحد الإرهابيين المرتبطين بمقتل ثلاثة أمريكيين دليل على عزمنا ملاحقة الإرهابيين الذين يهاجمون قواتنا”.

وتشن القوات الأمريكية هجمات على سوريا منذ هجوم 13 ديسمبر كانون الأول. وقال الجيش الأمريكي إنه قصف ما يزيد على 100 هدف تابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية)

