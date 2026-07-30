أمريكا: لا أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة

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30 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة، نافيا بذلك مزاعم قال إنها صدرت عن الحرس الثوري الإيراني بتدمير ثلاث طائرات أمريكية من طراز إف-35 وثلاث طائرات أخرى.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيان أن الناقلة التجارية “نورا” لم تتمكن من اختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، في تكذيب لمزاعم نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )